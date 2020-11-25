شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مدارس السيتي لكرة القدم ومؤسسة Xylem والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مدارس السيتي لكرة القدم اليوم، عن شراكة فريدة من نوعها مع مؤسسة Xylem، وذلك بهدف توعية الأطفال المقيمين في الإمارات بأهمية النظافة والماء وضرورة عدم هدر المياه.

وتعد الشراكة مع Xylem، المؤسسة العالمية الرائدة في تطوير حلول مبتكرة للمياه من خلال التكنولوجيا الذكية، أحدث إضافة إلى الأنشطة التي تنظمها مدارس السيتي لكرة القدم في جميع أنحاء الإمارات، لتعريف الأطفال بأهمية أسلوب الحياة الصحي.

ونفذت مدارس السيتي لكرة القدم بالتعاون مع منظمة Xylem برنامجاً تعليمياً يركز على أهمية المياه في أربع مدارس في جميع أنحاء أبوظبي، حيث شارك في هذه الفعالية أكثر من 350 طفلاً.

وإجمالاً، نُفذت 15 ساعة تدريب عبر الإنترنت، فيما سيُنظم البرنامج أيضاً في ست مدارس أخرى قبل العطلة الشتوية، بالإضافة إلى 15 مدرسة أخرى أبدت اهتمامها بالمشاركة، اعتباراً من يناير 2021.

وقال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لقد عملنا بجد هذا العام للتواصل مع العديد من المدارس والأطفال في البلاد لتثقيفهم حول أهمية أسلوب الحياة الصحي، ولا شك أن هذه الشراكة مع Xylem تعد جزءاً رائعاً من هذه الجهود».

وأضاف: «في ظل الأوضاع الراهنة، تبحث الكثير من المدارس عن طرق جديدة وجذابة لتعليم أطفالها، وعندما تكون هناك رسالة مهمة يمكن مشاركتها حول استخدام المياه والنفايات، فإن هذا يزيد من الفرصة المتاحة لنشر الفائدة».

وقالت باربرا لوباتشوسكا، مديرة أكاديمية الربيع، إحدى المدارس المشاركة في البرنامج: «من الضروري للغاية بذل كل ما في وسعنا لتعزيز دور النشاط البدني والرياضة في الحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم وسعادتهم».

وأضافت: «لقد نجح هذا البرنامج في تحقيق ذلك. وكانت تعليقات الطلاب مذهلة وساعدت في زيادة فهمهم للدور المهم للمياه في صحتهم ونظافتهم».

وقال فرانك آكلاند، مدير عام Xylem في منطقة الشرق الأوسط وتركيا: «هناك أهمية بالغة للمحافظة على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط، في هذه المنطقة التي تعاني ندرة المياه في العالم. وتعد مواجهة تحديات المياه أساس ما نقوم به في Xylem. ولهذا السبب يسعدنا التعاون مع نادي مانشستر سيتي لإنشاء برنامج يثقف الأطفال في الإمارات العربية المتحدة حول أهمية المياه، بالإضافة إلى تعريفهم بالطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على المياه من خلال تحسين عادات النظافة وكيفية استخدام المياه دون هدر».