شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان" يشيد بنزاهة جولة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس العربي لحقوق الانسان في تقرير عن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تمت بنزاهة و شفافية، مضيفا أنه لم يتم رصد أى مخالفات تؤثر على سير و نزاهة العملية الانتخابية .

وقال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إن هناك تطورا فى أداء العملية الانتخابيه وتوافر فرص المنافسه بين المرشحين، مؤكدا أن إجراء جولة الإعادة أكبر دليل على نزاهة العملية الانتخابية وأنها شهادة صلاحية للعملية الانتخابية فى مصر .

وأشاد عبد الجواد أحمد بمستوى التعامل الجيد من قبل القضاة وموظفى اللجان الانتخابية للمتابعين، مشيرا إلى توافق القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المعايير الدولية لحريه ونزاهة الانتخابات، وأن رجال الأمن المنوط بهم حماية مقار الاقتراع قد أداروا العملية باحترافية، دون وجود ما يؤثر على سلامة التصويت، ودون وقوع أعمال عنف تعرقل العملية الانتخابية.

وأشار عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إلى توافر كل الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية من الصناديق الشفافة والساتر و أوراق الاقتراع و الجداول الانتخابية، و وجود قدر كبير من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.