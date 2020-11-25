تراجع أرباح بنك بلوم مصر بنسبة 15.5% خلال 9 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال بنك بلوم مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إن صافي أرباح البنك تراجعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 15.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار البنك، في تقرير القوائم المالية المنشور على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء إلى تراجع أرباح البنك إلى 630.6 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة 746.451 مليون جنيه من نفس الفترة من العام السابق.

وتراجعت أرباح البنك، خلال الربع الثالث من العام لتسجل 205.6 مليون جنيه مقارنة بأرباح 229.5 مليون جنيه في الربع الثالث من 2019، بنسبة تراجع 10.4%.

وتراجعت أرباح عدد كبير من البنوك، نتيجة تكوين مخصصات طارئة تحوطا من زيادة نسب التعثر بين العملاء بسبب فيروس كورونا المستجد .

وأكد بنك بلوم في تقريره على حصول مجموعة بنك بلوم لبنان والمهجر، في وقت سابق على موافقة للبنك المركزي المصري بشأن بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدا لبيع حصته والتخارج من مصر .

ويتنافس بنك الإمارات دبي الوطني والمؤسسة العربية المصرفية (abc) على شراء بنك بلوم مصر بحسب ما تم الإفصاح عنه من البنكين في وقت سابق.

وأشار البنك في تقريره المالي إلي تراجع طفيف في إجمالي محفظة القروض شاملة (قروض تجزئة مصرفية للأفراد وللشركات) لتستقر عند 12.990 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 13.1 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح أن محفظة قروض التجزئة سجلت ارتفاع طفيف لتستقر عند 3.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 2.9 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق وتتوزع المحفظة بين قروض شخصية وعقارية وبطاقات ائتمان وحسابات جارية مدينة.

فيما تراجعت محفظة قروض الشركات الكبرى إلى 10.555 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 10.8 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق التي تتوزع بين قروض مباشرة ومشتركة، وحسابات جارية بحسب البنك.

وأشار البنك إلى أن إجمالي محفظة ودائع العملاء ارتفعت إلى 39.149 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 38.579 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 1.4%.

وأوضح البنك أن معدلات استثمارات البنك في أدوات الدين زادت بنسبة 96% على مجمل 9 شهور بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لتقفز إلى 13.3 مليار جنيه مقارنة 6.766 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق.

وتشمل استثمارات البنك في أدوات الدين أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بطريق دورية أسبوعيا.

وتأسس بنك بلوم مصر كشركة مساهمة مصرية كبنك تجاري في 17 فبراير 1977 ليقوم البنك بتقديم كافة الأعمال المصرفية بالعملات المحلية والأجنبية المتعلقة بنشاطه ويبلغ عدد فروعه 41 فرعا في مصر فيما يبلغ إجمالي عدد الموظفين أكثر من ألف موظف طبقا لتقرير البنك.