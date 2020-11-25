محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد يوسف صبح، أخصائي الباطنة بالبحيرة والذي توفي بمستشفى عزل العجمي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء. وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، إن عدد ضحايا الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بذلك إلى 208 حالات وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأطباء" تنعي طبيباً توفي بكورونا.. وتعلن: العدد ارتفع لـ 208 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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