محافظ الإسكندرية يكرم الفائزة بجائزة أفضل موظفة عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نهى أحمد السيد، لفوزها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية، من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات.

وهنأ المحافظ الموظفة التي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام المحافظة، معربًا عن فخره كونها أحد موظفي الديوان.

وقال الشريف، إن "نهى" مثال يحتذى به لكافة الموظفين والعاملين في الدولة.