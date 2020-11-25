مجموعة دعم لبنان الدولية: نأسف للتأخير المستمر في تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الإصلاحات

أعربت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" عن قلقها إزاء تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان وازديادها سوءا، مبدية أسفها للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني.

وأكدت المجموعة – في بيان لها اليوم الاربعاء - الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة والإرادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة

دون مزيد من التأخير.



وحثت المجموعة الدولية حكومة تصريف الأعمال الحالية وأعضاء مجلس النواب، على الاضطلاع بمسئولياتهم كاملة، من خلال اتخاذ كل الخطوات الإجرائية والتشريعية المتاحة في سبيل التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات والمؤسسات التجارية اللبنانية.

ورحبت باعتزام فرنسا عقد مؤتمر دولي للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر لدعم الشعب اللبناني أوائل شهر

ديسمبر المقبل، برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة، دون الانتقاص من الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والإصلاح.



وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.



وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.