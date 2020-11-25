أفادت وكالة شينخوا، بوقوع إنفجار سيارة مفخخة، خارج مكتب تابع لشرطة مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان، أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل.
ولقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، يوم أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.
الجدير بالذكر، إن الانفجارين وقعا في أحد الأسواق الشعبية بمدينة باميان بالقرب من فندق محلي.
و لم تعلن أي جماعة مسلحة بما فيها حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية التي تعد من أكثر ولايات أفغانستان أمانا ويزورها سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب.
و تجري منذ الثاني عشر من شهر سبتمبر مفاوضاتٌ بين الحكومةِ الأفغانية وحركةِ طالبان في العاصمة القطرية الدوحة من أجل التوصل الى تفاهم ينهي الحربَ ويُرسي السلام.
ذلك وفقَ بنود الاتفاق بين واشنطن والحركة الموقعِ في فبراير الماضي، واذا تسعى واشنطن الى تسريع سحب قواتها من افغانستان حث وزيرُ الخارجية الامريكي مايك بومبيو الطرفين على تسريع وتيرة التفاوض والتوصلِ الى اتفاقات.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان.. جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.