أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 13،843 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة، فيما تم تسجيل 469 وفاة جديدة بالفيروس، خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية،- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 894،385، أما إجمالي الوفيات بلغ 46،107 منذ تفشي الوباء في البلاد.
الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير.
وأشارت الوزارة إلى أن كافة
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن أول مواطني دول التكتل الـ27 يمكن تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد أواخر العام الجاري.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "ثمة ضوءا أخيرا في نهاية النفق"، وأضافت للمشرعينفي الاتحاد الأوروبي أن "أول المواطنين الأوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية ديسمبر".
لكنها حذرت من أن على الدول الأعضاء أن تعد على وجه السرعة السلاسل اللوجستية لنشر مئات الملايين من جرعات اللقاحات.
وقالت فون دير لاين: "يجب أن تستعد الدول الأعضاء الآن. نحن نتحدث عن الملايين من الحقن. نتحدث عن سلاسل التبريد. نتحدث عن تنظيم مراكز التطعيم. نتحدث عن الموظفين المدربين الموجودين هناك. سمها ما شئت"، محذرة من أن كل هذا يجب أن يكون جاهزا.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تسجل 13843 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.