المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بايدين يحطم الرقم القياسي بالانتخابات الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حطم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، رقما قياسيا بحصولهما على أكثر من 80 مليون صوت في الانتخابات التي جرت يوم 4 نوفمبر الحالي.



وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، فإن بايدن تخطى الفائز السابق بأعلى تصويت، باراك أوباما بأكثر من 10 ملايين صوت. وكان الرئيس السابق أوباما قد حصل على 69 مليون صوت في فوزه على جون ماكين في عام 2008.

وتعتبر حصة بايدن من الأصوات هي الأعلى لأي منافس رئاسي منذ أن أطاح الرئيس فرانكلين روزفلت بهيربرت هوفر عام 1932.