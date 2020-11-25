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شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوجهون رسالة نارية للإخواني والعميل المصري "جمال عيد" والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 نوفمبر 2020
وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة نارية للإخواني والعميل المصري جمال عيد.
وقالوا: "أنت لا تكل ولا تمل في سعيك الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في البلد".
فيما وجه ناشط سؤالا للكذاب جمال عيد على "تويتر": "هل يجب على الدولة السكوت على محاولات المخربين من أمثالك لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في جهود الدولة ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى ببث الشائعات؟".
وتابعت أخرى على "فيس بوك": "هل ينبغي على الشرفاء والمخلصين أن يصمتوا على تلك المحاولات المغرضة؟ ألا يجب مواجهة تلك التجاوزات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقانون".
بينما قال آخر: "أليست هذه دولة القانون يا أخ جمال؟، المصريون الشرفاء الواعين لن يخدعهم الكذابين والمنافقين والخونة الذين يقتاتون على التمويلات الخارجية المشبوهة".
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