شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الهنود يفرون من إعصار نيفار القوي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت إدارة الارصاد الهندية إنه من المتوقع أن يضرب إعصار نيفار ما بين منطقة مامالابورام في ولاية تاميل نادو و منطقة بودوشيري بحلول منتصف الليل أو في وقت مبكر من غد الخميس.
وتقع منطقة مامالابورام على بعد 58 كيلومترا من مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو.
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