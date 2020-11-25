شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص: تركيا ترتكب أعمالاً مناهضة للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس تركيا إلى الانضمام إلى دول أخرى في المنطقة تسعى من أجل تجسيد روح السلام والازدهار، قائلا إن احترام القانون الدولي هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق، وليس دبلوماسية الزوارق الحربية.

ونقلت وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن خريستودوليديس إعرابه، خلال فعاليات القمة السادسة عشر للإيكونومست والتي أقيمت في قبرص ليلة أمس عبر الشاشات، عن أمله في أن يكون التعاون الإقليمي هو السبيل للازدهار في المنطقة، لاسيما وأن الآليات متعددة الأطراف لا تزال مفتوحة أمام الدول الأخرى في المنطقة، بشرط احترامها للقانون الدولي.

وأضاف:" هذه المحافل لها أجندة إيجابية، فهي مفتوحة لجميع دول المنطقة التي تحترم القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وسيادة الدول المجاورة وحقوقها السيادية".

وتابع "هذه الآليات تتطور وتتوسع بشكل مستمر سواء من حيث الموضوع أو الشكل والمشاركة.. مشيراً إلى أن "الاستعدادات جارية للمزيد من الاجتماعات متعددة الأطراف مع دول المنطقة التي تشارك للمرة الأولى".

كما أشار خريستودوليديس إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يبد أي إشارات على أنه يتخذ قرارات مبنية على معايير النظام الدولي القائم على القوانين "بل على العكس تماماً".