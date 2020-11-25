أهالي ضحايا مرفأ بيروت.. وعد بـ"المساواة" أنقذ اقتحام البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بمساواة أبنائهم مع شهداء الجيش، مهددين باقتحام مجلس النواب اللبناني.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمها أهالي الضحايا، أمام مقر البرلمان، مانحين النواب مدة نصف ساعة لإقرار مطالبهم.

وتضمنت المطالب "توقيع مرسوم مساواة شهدائنا بشهداء الجيش"، خلال نصف ساعة منحها المشاركون في الوقفة، مهددين باقتحام مجلس النواب.

ويهدف هذا المطلب إلى حصول أهالي ضحايا مرفأ بيروت، على تعويض مادي بشكل شهري، إضافة إلى مساعدات لعائلاتهم.

المحاصصة والكارثة

وقالوا في بيانهم إن "نظام المحاصصة يتحمل مسؤولية الانفجار ونعد العدّة لمعركتنا الحقيقية وسندلو بدلونا في وقته، فاسحين المجال أمام ما تبقى من قضاة نزيهين في أن ينصفونا بحكم نزيه وشفاف، وإلا ستكون لنا مواقف قد تتخطى حدود الوطن"، محذرين من تسييس التحقيق.

وفي وقت لاحق، أُعلن عن لقاء عقده وفد من الأهالي بالأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ، الذي وعدهم بأن مطلبهم سيتم تسريع البت به قريباً.

وبعد أربعة أشهر على انفجار بيروت لا يزال الأهالي واللبنانيون ينتظرون نتائج التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الكارثة التي أودت بحياة العشرات ودمرت نصف العاصمة بيروت،.

فيما تسود شكوك إزاء التوصل إلى الحقيقة نتيجة الواقع اللبناني السياسي الذي يتحكم بالقضاء كما بكل مفاصل الدولة.