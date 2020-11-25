شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس تمدد حالة الطوارئ شهراً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت الرئاسة التونسية، اليوم، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي، بدءاً من يوم غد الخميس 26 نوفمبر.



وحالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الإرهابي الذي وقع في 24 نوفمبر 2015 حينما فجَّر انتحاري نفسه في حافلة للأمن الرئاسي، ويجري تمديدها بانتظام.

وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ في مايو الماضي لمدة ستة أشهر، قبل أن يجري التمديد مرة أخرى حتى 25 ديسمبر المقبل.