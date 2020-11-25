اصطدام سيارة ببوابة مقر ميركل في برلين.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اصطدمت سيارة مكتوب عليها عبارات على الجانبين ببوابة مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم.



وأظهرت صور التقطتها رويترز الشرطة وهي تتفحص سيارة داكنة عند البوابة وقد كُتب على جانبها الأيمن عبارة "أوقفوا سياسات العولمة" باللون الأبيض وعبارة "أيها الملعونون قتلة الأطفال والعجائز" على الجانب الآخر.

ولم ترد أنباء عن إصابة أحد، ولم يتضح ما إذا كانت ميركل بالمبنى، وانتشر بالموقع عشرات من أفراد الشرطة كما كانت هناك سيارة إسعاف، ونُقل سائق السيارة الذي بدا في أواخر سنوات منتصف العمر على مقعد متحرك.

وكتبت شرطة برلين على "تويتر": "جارٍ التحقيق لمعرفة ما إذا كان السائق تعمد الاصطدام.. هو رهن الاحتجاز".

ونقل عامل إطفاء بعد ذلك السيارة، التي تحمل لوحات مقاطعة ليبه الشمالية الغربية، بعيداً عن البوابة، ولم تظهر أضرار كبيرة على السيارة أو السياج.

وكان من المقرر أن تعقد ميركل اجتماعاً بالفيديو مع رؤساء وزراء الولايات، لبحث تمديد إجراءات العزل، واتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة فيروس كورونا.