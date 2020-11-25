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سيارة تصطدم بمقر ميركل.. والشرطة تحقق

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جدة - خالد شويل - اصطدمت سيارة ببوابة مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين اليوم (الأربعاء). وأظهرت صور التقطت من مكان الحادثة عناصر من الشرطة وهم يفحصون السيارة.

وكتبت على السيارة عبارات «أوقفوا سياسة العولمة» باللون الأبيض على جانبها الأيمن و«اللعنة على قتلة الأطفال وكبار السن» مكتوبة على الجانب الأيسر. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، في وقت تواجد فيه العشرات من رجال الشرطة وسيارة إطفاء في موقع الحادثة.

واعتقل سائق السيارة الذي ظهر على كرسي متحرك، فيما قالت الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة. وكان من المقرر أن تستضيف ميركل اجتماعا حكوميا بالفيديو لبحث ومناقشة تمديد الإغلاق كإجراء احترازي لاحتواء .

وتعيش أوروبا في حالة تأهب بعد الهجمات الإرهابية في باريس ونيس وفيينا وسويسرا في الأسابيع الأخيرة. ويقع مكتب المستشارة الألمانية في مربع يحتوي على مبنى الرايخستاغ الذي يضم البرلمان الألماني، وهو بعيد عن الطرق الرئيسية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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