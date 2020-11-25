شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتسبب في تدهور صحة الصادق المهدي والان مع التفاصيل
ويتلقى المهدي، البالغ من العمر 85 عاماً، العلاج في الإمارات العربية المتحدة بعد نقله إليها بطائرة خاصة ضمن آخرين من أسرته أصيبوا بالوباء الفتاك.
يذكر أن السودان يشهد موجة ثانية من كورونا، وارتفع في الأسبوعين الماضيين عدد المصابين بكوفيد-19 إلى المئات، بحسب وزارة الصحة السودانية.
ومنعت السلطات الحفلات الجماهيرية، وأغلقت صالات الأفراح وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعمل بنسبة 50% من موظفي الخدمة المدنية.
بينما استبعدت السلطات إغلاق البلاد، بسبب ما سمّته الخسائر الصحية والاقتصادية الكبيرة، التي صاحبت الموجة الأولى من الوباء.
ووصل عدد المصابين بكورونا في السودان منذ بدء انتشار الفايروس إلى نحو 16500 مصاب، وتوفي أكثر من 1200 شخص جراء الإصابة.
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