شكرا لقرائتكم خبر عن نصف سكان نيكاراجوا يتكبد خسائر عالية بعد إعصارين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حكومة ماناجوا أن الإعصارين «ايتا» و«إيوتا» اللذين ضربا مناطق في شمال شرقي نيكاراجوا، ألحقا أضراراً بأكثر من ثلاثة ملايين شخص أي نصف العدد الإجمالي للسكان وتسببا بخسائر تقدر بحوالي 742 مليون دولار.

وتسبب الإعصار الأول «إيتا» بخسائر تقدر بحوالي 178 مليون دولار في شمال شرقي البلاد، لكن إيوتا الذي ضرب على مستوى البلاد، تسبب بدمار تقدر كلفته بحوالي 564 مليون دولار كما أوضح وزير المال إيفان اكوستا.

وضرب «إيتا» وهو إعصار من الفئة الرابعة على مقياس 5 درجات، شمال شرقي البلاد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن يصل إيوتا إلى نيكاراجوا في 16 من الشهر نفسه بقوة أكبر بلغت الفئة الخامسة أي الحد الأقصى لإعصار.

وقال الوزير خلال مؤتمر بالفيديو إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص تأثروا بهذين الإعصارين من إجمالي عدد السكان البالغ 6,2 مليون نسمة.

وقال مدير النظام الوطني لمنع الكوارث غييرمو غونزاليس إن إيوتا «هو أقوى حدث (أرصاد جوية) أثر في نيكاراجوا ليس فقط بسبب العنف الذي ضرب به البلاد، ولكن أيضاً من حيث حجمه».

وتسبب مرور إيوتا في مقتل 44 شخصاً في أمريكا الوسطى بينهم 21 في نيكاراجوا، بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة. وأعلنت الحكومة أيضاً أن البلاد بحاجة لمساعدة إنسانية طارئة بقيمة 4 ملايين دولار.