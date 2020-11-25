شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تصطدم بمقر ميركل.. «أوقفوا سياسات العولمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: «رويترز»

اصطدمت سيارة ببوابة مقر المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في برلين، الأربعاء، حسبما قال شاهد عيان.

وأظهرت صور، الشرطة وهي تتفحص سيارة داكنة عند البوابة كُتبت على جانبها الأيمن عبارة «أوقفوا سياسات العولمة» باللون الأبيض.

وفي صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت عبارة «أيها الملعونون قتلة الأطفال والعجائز» على الجانب الآخر. ولم ترد أنباء عن إصابة أحد. وانتشر في الموقع عشرات من أفراد الشرطة، كما كانت هناك سيارة إسعاف.

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