شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل زيادة قياسية في وفيات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا الأربعاء، عدداً قياسياً من وفيات فيروس «كورونا» بلغ 507 حالات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالمرض في البلاد إلى 37,538، منذ بدء تفشي الجائحة. وأكدت السلطات تسجيل 23,675 إصابة جديدة بالفيروس، منها 4685 حالة في موسكو، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و162,503 حالات.

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