شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشيوخ يشيد بخبرات أعضاء المجلس: مؤهلون لدراسة جميع القضايا المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل، أن الكوادر والقامات التي يضمها المجلس ستثري العمل داخله، وأن تنوع الخبرات يجعلهم مؤهلين للتعرض لكافة القضايا المجتمعية بالدراسة والخروج بتوصيات وحلول مقترحة، بما يحقق مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال عتمان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة ما بعد إقرار اللائحة الداخلية تقدم أعضاء المجلس بالاقتراحات المختلفة، لافتاً إلى أن مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة 29 نوفمبر خرجت بتوافق واسع ما بين أعضاء اللجنة التي ضمت جميع كافة الاحزاب والقوى السياسية الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة

ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أن الامانة العامة تتلقي تعديلات أعضاء المجلس على اللائحة حتى غدا الخميس، تمهيدا لعرضها على الجلسة التي تنعقد يوم الأحد القادم، مؤكدا أن الجلسة ستجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة حرصا على الصحة العامة للجميع، قائلاً: الاعضاء يلتزمون بالإجراءات الاحترازية و يتم مراعاة الاساليب الوقائية المختلفة.

ونوه عتمان، إلى أن تشكيل اللجان النوعية سيتم في إعقاب إقرار مشروع قانون اللائحة والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحتي ذلك الوقت اسند للجنة إعداد اللائحة مهمة مناقشة أي قضايا أو مشروعات تحال للمجلس.

وبسؤاله عن آلية جلوس الأعضاء، أشار الأمين العام للشيوخ إلي أنه ستكون بالتوافق بين الأعضاء و هيئة مكتب مجلس الشيوخ المكونة من الرئيس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والوكيلين.