أمطار متوسطة على مدن وقرى المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت محافظة المنوفية اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة على عدد من مدن المحافظة هي "أشمون، سرس الليان، منوف، الباجور، تلا، السادات"، وكذا على بعض قرى شبين الكوم، ومنها كوم الضبع وشنوان.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت من هطول أمطار غزيرة على محافظات شمال مصر والمدن الساحلية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم أنحاء البلاد.