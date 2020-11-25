السبت.. إعادة فتح كوبري كفر الجزار الأثري بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قال المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها، إنه تقرر فتح كوبري كفر الجزار الأثري أمام المشاة والقادمين من محافظات الوجه البحري للقليوبية السبت القادم، بعد إعادة ترميمه، وإنهاء عيوب تباعد الفواصل التي ظهرت بين أجزائه الثابتة والمتحركة، والتي كانت تشكل خطورة شديدة على مرور السيارات.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أن التشغيل كان من المفترض أن يكون غدًا الخميس، ولكن ظهرت بعض المستجدات في أعمال الترميم عقب زيارة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للموقع.

يذكر أن كوبرى كفر الجزار هو أحد أقدم وأعرق كباري مصر التي أنشئت على النيل في عهد الملك فؤاد الأول، إبان فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، ليربط بين القاهرة والطرق المؤدية للدلتا والإسكندرية.