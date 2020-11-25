انطلاق "ملتقى الابتكار" للمشروعات الناشئة ضمن فعاليات معرض "Cairo ICT"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات ملتقى الابتكار "Innovation Arena" برعاية مبادرتي "FinTech Egypt" و"رواد النيل"، والذي يقام للعام الخامس على التوالي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT"، وتستمر فعالياته لمدة يومين بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وبحسب بيان من البنك المركزي اليوم الأربعاء، شارك عدد من المبتكرين ورواد الأعمال في الملتقى الذي يتضمن العديد من الجلسات والندوات بحضور ممثلي الجهات المالية الداعمة للمشروعات الناشئة، لمناقشة كيفية إتمام عمليات التوسع الاستثماري لهذه المشروعات.

وقامت كبرى الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية المشاركة، خلال الجلسات والندوات، بشرح حلولها ومنتجاتها الداعمة لرواد الأعمال والتي تمكنهم من بدء مشروعاتهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل، يحسب البيان.

وفي إطار دورها الداعم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة،

وأعلنت مبادرة "FinTech Egypt"ـ التي أطلقها البنك المركزي- عن فتح باب التقديم للفوج الثاني من أعمال المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية "Regulatory Sandbox"، وذلك اعتبارا من 23 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر 2020.

ووفقا للبيان، يتيح المختبر الفرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتجريب تطبيقاتهم المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية داخل بيئة تنظيمية مُنضبطة بما يساعد على تحقيق التوازن بين إطلاق المزيد من هذه التطبيقات داخل السوق المصري من جهة، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي من جهة أخرى.

كما نظمت المبادرة العديد من الجلسات التي تناقش موضوعات هامة منها "نماذج الأعمال وطريقة الخروج بمنتج أوليّ للمشروع"، و"التخطيط المالي والمؤسسي للشركات الناشئة"، و"طرق الحصول على التمويل"، و"بناء علامة تجارية ناجحة للشركات الناشئة"، بحسب البيان.

واستعرضت مبادرة "رواد النيل"ـ التي يرعاها البنك المركزي- خلال مشاركتها في الملتقى، دورها في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، وبعض قصص النجاح لرواد الأعمال وشركات البرمجيات الناشئة التي قامت برعايتها، وكيفية التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما عرض رواد الأعمال المدعومون من المبادرة مشروعاتهم وتجاربهم ليشاركونها مع كبرى الشركات وجهات التمويل وحاضنات الأعمال، وفقا للبيان.

وتناول "ملتقى الابتكار" عبر فعالياته القضايا الرئيسية التي تواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة مثل الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً في الأعمال، وآليات البنوك لتمويل المشروعات الناشئة، وطرق وأساليب استفادة رواد الأعمال من التوجهات العالمية الجديدة.

كما تناول الملتقى كيفية الترويج لمنتجات الشركات الناشئة اعتماداً على الحلول التكنولوجية الجديدة، والحوافز التي تتيحها الدولة لرواد الأعمال.