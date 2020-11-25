الخميس.. فصل التيار الكهربائي عن قريتين في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن قطاع كهرباء دمياط، اليوم الأربعاء، فصل التيار عن عدد من المغذيات التابعة لمحطة محولات مركز كفر سعد، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، غدًا الخميس، من الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال التطوير.

وأوضح القطاع، في بيان له، أنه من المقرر فصل الخدمة عن مغذيات قريتي التوفيقية والإسماعيلية، والتوابع لهما، في الفترة المحددة لتنفيذ خطة الصيانة.

وأهاب القطاع بالأهالي، اتخاذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات حتى عودة الخدمة.