الجزائر/ وفاة 6 أشخاص بسبب احتساء مشروبات كحولية مغشوشة

توفي 6 أشخاص ونقل 3 آخرون إلى المستشفى في تيارت بجنوب غرب الجزائر، إثر احتسائهم كحولا مغشوشا. وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأنه توفي خمسة أشخاص يوم أمس الاثنين، ونقل 4 آخرون إلى المستشفى جراء التسمم الكحولي، إلا أنه ارتفعت حصيلة الوفيات اليوم إلى ستة بعد وفاة شخص آخر من الذين تم نقلهم إلى المستشفى. ولا يزال الـ3 الآخرون تحت المراقبة الطبية، وحالتهم مستقرة.

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