إحباط عمليّاتٍ إرهابيّة خطّط لها "داعش" في روسيا

حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تقترب من 60 مليون حالة أظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم اقترب من 59,8 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء. كما أظهرت إحصائية الجامعة ... 25 نوفمبر 2020 10:25

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