أعلن التلفزيون الرسمي لدولة النيجر أمس الثلاثاء، عن وفاة الرئيس السابق للدولة مامادو تانجا عن عمر يناهز 82 عاما. وجاء فى البيان الرئاسي الذي تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي "يأسف رئيس الجمهورية والحكومة لإبلاغكم بوفاة فخامة الرئيس تانجا مامادو، الرئيس السابق لجمهورية النيجر". وأوضح البيان أن "سيقام حداد لمدة ثلاثة أيام على عموم التراب الوطني". وقد حكم تانجا النيجر من 1999 وحتى 2010 عندما أطاح به إنقلابيون من جيش بلاده. الأناضول

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الرئيس النيجيري السابق مامادو تانجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.