ماكرون يعلن إعادة فتح جميع المتاجر في 28 نوفمبر ويؤكد أن اللقاح ضد فيروس كورونا لن يكون إجباريا

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الثلاثاء خطابا لشعبه أعلن فيه عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض منذ 30 أكتوبر، عبر تطبيق ثلاث مراحل: المرحلة الأولى ابتداء من السبت 28 نوفمبر، والثانية في 15 ديسبمر وخلال أعياد الميلاد ورأس السنة والثالثة في مطلع العام 2021.

وأكد ماكرون أن اللقاح ضد فيروس كورونا لن يكون إجباريا.

وصرح ماكرون بأن اللقاحات الأولى ضد كوفيد -19 ستكون متاحة في فرنسا اعتبارا من نهاية ديسمبر أو بداية جانفي، بشرط أن يتم التحقق من صحتها من قبل السلطات الصحية، لكن التطعيم لن يكون إلزاميا.

وأضاف أن استراتيجية فرنسا تقوم على عدة لقاحات، مشيرا إلى أن الجيل الثاني من اللقاح يجب أن يصل في الربيع.

وأكد أن فرنسا ستبدأ بتلقيح أصحاب الأولوية الطواقم الطبية وكبار السن نهاية ديسمبر بداية جانفي مع مراعاة التصريح الأوربي للسلامة للبدء في التلقيح.

إلى ذلك، أعلن ماكرون عن تخفيف من ثلاث خطوات للقيود التي تهدف إلى وقف الوباء في فرنسا، مع إعادة فتح المتاجر يوم السبت ببروتوكول صحي صارم، أهمها إعادة فتح جميع المتاجر في 28 نوفمبر.

وأشار إلى أنه سيتم السماح أيضا بالتنقل للترفيه داخل دائرة قطرها 20 كم لمدة ثلاث ساعات وسيتم التصريح بالخدمات الدينية في حدود 30 شخصا.

وأبقى ماكرون على قرار منع التجمعات وكذلك الإبقاء على المطاعم والمقاهي والحانات مغلقة، إضافة إلى حضر تجوال من التاسعة مساء إلى السابعة صباحا.

كما أعلن ماكرون أنه سيتم صرف مساعادات اجتماعية للأفراد وللمؤسسات بما يمثل 20% من دخلهم للعام 2019، كما أنه ستقدم لأصحاب المؤسسات مثل المطاعم و المقاهي 10 آلاف يورو.