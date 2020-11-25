مصادر تحدثت عن وفاته وتكتم السلطات عن الخبر..الرئاسة الجزائرية تكشف حقيقة الوضع الصحي للرئيس تبون

أكد عبد الحفيظ علاهم المستشار الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لموقع روسيا اليوم ، أن الرئيس الجزائري يستجيب بشكل إيجابي للعلاج.

وأضاف أنه "على تواصل مع نجل الرئيس، الذي أكد استجابة تبون للخطة العلاجية والتحسن المضطرد لصحته، وهو متفائل جدا بشأن صحة والده".

وجاء نفي مستشار الرئيس، عقب تداول العديد من المواقع معلومات عن استعداد الحكومة الجزائرية لإعلان خبر وفاة الرئيس.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مطلع شهر نوفمبر الجاري، رسميا، عن إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد، وأنه نقل بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأوضحت في بيان لها، أن تبون "يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد."

وأضاف البيان أن الفريق الطبي "يطمئن بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".