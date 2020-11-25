الصين تدين الهجوم الإرهابي على محطة لتوزيع الوقود بالسعودية

أدانت الصين اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابي، الذي شنته جماعة الحوثي أمس الأول على محطة لتوزيع الوقود تابعة لشركة (أرامكو) شمالي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة-

"تدين الصين الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وتعارض باستمرار أي هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وتدعو الأطراف المعنية إلى تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية".وأعلنت أرامكو السعودية اكتمال إصدار سندات دولية، حيث بلغت قيمة الطرح 8 مليارات دولار والعدد الإجمالي للصكوك/السندات 40 ألفا، وأوضحت أن عائد الصك/ السند ٪1.250 للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و1.625٪ للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و2.250٪ للسندات المستحقة خلال عشر سنوات، كما بلغ عائد الصك/السند 3.250٪ للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و3.500٪ للسندات المستحقة خلال خمسين سنة.