أفغانستان تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في أفغانستان تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 45 ألفا و490 حالة.

وأوضحت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الأربعاء/، أنه تم أيضا تسجيل 16 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛

ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ألف و728 وفاة.يشار إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، يوجد حاليًا في أفغانستان 7617 حالة نشطة.وجنى أكبر صانع للقفازات الطبية في العالم أرباحا قياسية خلال أزمة كورونا، لكن الفيروس وجه له ضربة موجعة عندما اقتحم مؤخرا مصانع الشركة الماليزية وشل جلّ إنتاجها.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فقد تم الإعلان عن إصابة نحو ألف عامل في مصانع شركة "توب غلاف" خلال يوم واحد فقط، مما يرفع إجمالي المصابين في المصانع إلى 2500.

وأجبر هذا التفشي الكبير لوباء كورونا الشركة الماليزية، على إغلاق 28 من أصل 41 مصنعا تابعا لها بصورة مؤقتة.