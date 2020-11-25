أعلنت وزارة الصحة في أفغانستان تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 45 ألفا و490 حالة.
وأوضحت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الأربعاء/، أنه تم أيضا تسجيل 16 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛
يشار إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، يوجد حاليًا في أفغانستان 7617 حالة نشطة.
وجنى أكبر صانع للقفازات الطبية في العالم أرباحا قياسية خلال أزمة كورونا، لكن الفيروس وجه له ضربة موجعة عندما اقتحم مؤخرا مصانع الشركة الماليزية وشل جلّ إنتاجها.
وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فقد تم الإعلان عن إصابة نحو ألف عامل في مصانع شركة "توب غلاف" خلال يوم واحد فقط، مما يرفع إجمالي المصابين في المصانع إلى 2500.
وأجبر هذا التفشي الكبير لوباء كورونا الشركة الماليزية، على إغلاق 28 من أصل 41 مصنعا تابعا لها بصورة مؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.