النمسا تسجل 5802 إصابة جديدة و90 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 5802 إصابة جديدة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا ب 1385 إصابة، يليها ستيريا 828 والنمسا السفلى 727، وتيرول 629 بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 114.
المقرر أن تبدأ في أوائل يناير المقبل.
وكان وزير الصحة ردولف انشوبير، قد أعلن أمس، أن حملة توزيع لقاح كورونا الجديد من
يُشار إلى أن الخبراء يتوقعون حدوث الموجة الثالثة من وباء كورونا هذا الشتاء في أوروبا عقب احتفالات عيد الميلاد والتي يرجح أن تشهد تهاونًا في قيود الخروج والحجر المنزلي .
وجنى أكبر صانع للقفازات الطبية في العالم أرباحا قياسية خلال أزمة كورونا، لكن الفيروس وجه له ضربة موجعة عندما اقتحم مؤخرا مصانع الشركة الماليزية وشل جلّ إنتاجها.
وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فقد تم الإعلان عن إصابة نحو ألف عامل في مصانع شركة "توب غلاف" خلال يوم واحد فقط، مما يرفع إجمالي المصابين في المصانع إلى 2500.
وأجبر هذا التفشي الكبير لوباء كورونا الشركة الماليزية، على إغلاق 28 من أصل 41 مصنعا تابعا لها بصورة مؤقتة.
ورغم أن الشركة متخصصة في صناعة القفازات الطبية، فإنها كثفت جهودها هذا العام لإنتاج الكمامات أيضا، من أجل تلبية الطلب العالمي الكبير على هذه السلعة التي باتت ضرورية.
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