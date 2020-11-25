الكرملين : بوتين لا يخطط لإجراء محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني في الأيام المقبلة

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن تكون لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة أي خطط لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
أننا لا نعلن عن محادثات هاتفية محددة، و في الأيام المقبلة غير مخطط لدى الرئيس بوتين مثل هذه المحادثة مع نظيره الأوكراني".
وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء "تعلمون
وأضاف بيسكوف: "إذا لزم الأمر، يمكن الاتفاق بسهولة على مثل هذه المحادثة من خلال قنوات الاتصال القائمة".
يُذكر أنه جرت محادثة هاتفية بين بوتين وزيلينسكي في 27 يوليو الماضي، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف جو هذه المحادثة الهاتفية بين الرئيسين حينها بالبناءة والعملية، مشيراً إلى أن المحادثة كانت ذات مغزى.
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