8 شروط للتقديم على وظائـف وزارة الحج والعمرة السعودية.. تعرف عليها

تصدرت "وظائف وزارة الحج والعمرة السعودية"، معدلات الأكثر بحثًا بمحرك جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (50) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، من المرتبة الخامسة وحتى التاسعة؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، بحث السعوديين، عن معرفة أبرز الوظائف الشاغرة، بوزارة الحج والعمرة السعودية، وطرق والشروط المطلوبة، للتقديـــــم أضغــــــــط هنــــا.

ولمعرفة الوظائف الشاغرة بوزارة الحج والعمرة أضغط هنا .

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ونظرًا لأهمية قراء "بوابة الوفد"، نرصد الشروط الواجب توافرها للتقديم للوظائف الشاغرة بوزارة الحج والعمرة السعودية، وهي على النحو التالي:

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير).

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية (الرجال/ النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

– إضافة إلى أن المتقدمون/ المتقدمات الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــة) من الإعلان نهائيًّا (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

– يشترط لشغل وظائف المراقبين إتقان إحدى اللغات التالية: (أردو- تركي- فارسي- أوزباكستاني).