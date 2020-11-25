سيف اليزيد - سجلت روسيا اليوم الأربعاء عددا قياسيا من وفيات فيروس كورونا بلغ 507 حالات في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات بالمرض في البلاد 37538 منذ بدء تفشي الجائحة.

وأكدت السلطات كذلك 23675 إصابة جديدة بالفيروس، منها 4685 حالة في موسكو، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و162503 حالات.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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