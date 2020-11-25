الهند تجلي الآلاف مع اقتراب إعصار "نيفار"

سيف اليزيد - قامت السلطات الهندية اليوم الأربعاء بإجلاء الآلاف، وذلك مع تحرك إعصار قوي فوق خليج البنغال نحو الساحل الجنوبي الشرق للبلاد.

وقالت إدارة الارصاد الهندية إنه من المتوقع أن يضرب إعصار نيفار ما بين منطقة مامالابورام في ولاية تاميل نادو ومنطقة بودوشيري بحلول منتصف الليل أو في وقت مبكر من غد الخميس.

وتقع منطقة مامالابورام على بعد 58 كيلومترا من مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو.

وقال مسؤولو الطقس إنه بمجرد وصول الاعصار "القوي للغاية" سوف يؤدي لهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تتراوح سرعتها ما بين 120 و 130 كيلومترا في الساعة، وزوابع تصل سرعتها إلى145 كيلومترا في الساعة.



وتم وضع الادارت المحلية في حالة تأهب، وجرى تحذير الصيادين من العمل. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للحكومات الإقليمية، التي أعلنت أن غدا عطلة، أنه سوف يتم تقديم كل الدعم الممكن.

وقد أدى إعصار نيفار بالفعل لهطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف قوية على المناطق الساحلية. وتتوقع الحكومات الإقليمية وقوع ضرر واسع النطاق على المحاصيل والمنازل المجهزة من القش والمباني القديمة وكذلك على خطوط الكهرباء والاتصالات.