الهند تسجل 44 ألفاً و 376 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 44 ألفا و 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و 222 ألفا و 216 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 481 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 134 ألفا و 699 حالة.

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