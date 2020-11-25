أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 18633 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 961320 إصابة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفع 410 ليصل الإجمالي إلى 14771 وفاة.

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