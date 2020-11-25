مصر تسجل 361 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 13 حالة وفاة جديدة، مقارنة مع 354 إصابة و12 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالة تماثلت للشفاء و6573 حالة وفاة.

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