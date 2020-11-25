سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن أولوياته في أول 100 يوم برئاسته ستشمل تمرير تشريع لإصلاح نظام الهجرة الأميركي والتراجع عن الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن البيئة.

وأضاف بايدن أن قانون الهجرة سيشمل طريقا للحصول على الجنسية للمهاجرين، الذين لا يمتلكون وثائق، في البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: قضايا الهجرة والبيئة ضمن أولويات أول 100 يوم رئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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