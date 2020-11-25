رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوجهون رسالة نارية للإخواني والعميل المصري "جمال عيد"

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة نارية للإخواني والعميل المصري جمال عيد.

وقالوا: "أنت لا تكل ولا تمل في سعيك الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في البلد".

فيما وجه ناشط سؤالا للكذاب جمال عيد على "تويتر": "هل يجب على الدولة السكوت على محاولات المخربين من أمثالك لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في جهود الدولة ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى ببث الشائعات؟".

وتابعت أخرى على "فيس بوك": "هل ينبغي على الشرفاء والمخلصين أن يصمتوا على تلك المحاولات المغرضة؟ ألا يجب مواجهة تلك التجاوزات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقانون".

بينما قال آخر: "أليست هذه دولة القانون يا أخ جمال؟، المصريون الشرفاء الواعين لن يخدعهم الكذابين والمنافقين والخونة الذين يقتاتون على التمويلات الخارجية المشبوهة".