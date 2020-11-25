منها لبنان وإيران… الإمارات تعلق منح التأشيرات لمواطني 13 دولة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 10:36 صباحًا

أعلنت دولة الإمارات، عن وقف إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، منها إيران ولبنان سوريا والصومال وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.

وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة بالمجمع وأطلعت عليها ”رويترز“ إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 تشرين الثاني تشرين الثاني.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر

وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية.

ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى.

وأضافت إنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات وإنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة كورونا.

وقالت الوزارة والمصدر إن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم دخول الإمارات.