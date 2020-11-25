 رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوما حاداً على الناشط المصري حسام بهجت ونجاد البرعي

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على الناشط المصري حسام بهجت ونجاد البرعي.

ووجه النشطاء رسالة إليهما: "هل عندما يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد أحد من أتباعكم المتآمرين تثيروا هذه الضجة وترددون الإدعاءات المتكررة للإساءة لمصر ومؤسساتها وحشد المنظمات الأجنبية المشبوهة ضدها؟".

وتابعوا: "ألا يعد هذا بلطجة تآمرية على سمعة مصر للضغط على السلطة القضائية النزيهة للإفراج عن هؤلاء الأذناب وغض النظر عن تطبيق القانون؟".

وقال مغرد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نقولها بكل وضوح، المصريون يرفضون هذا النهج التآمري ويزيد من احتقار الشرفاء لهؤلاء الأتباع وهذه الشرذمة".

وتابعت أخرى على "فيس بوك": "التاريخ لن يعود للوراء بعد أن خاض الشعب المصري تجربة مريرة نتيجة السماح لهؤلاء المتآمرين بالعبث بمقدرات الدولة وتخريبها، وليعلم هؤلاء المتآمرين أن كل تحركاتهم المشبوهة ستجد تصدی لها حاسم من الشعب المصري بكافة فئاته".