يتداول رواد وسائط التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الثلاثاء، شريط فيديو، يوثق حجم العنف، الذي تعرضت له طفلة على يد والدتها.
وفي هذا السياق، عبرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن استنكارها لما وثقه الفيديو المذكور، من حجم التعذيب، الذي تعرضت له الطفلة على يد والدتها.
وكشف محمد بلمهيدي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في حديثه مع “اليوم 24 “، أن الرابطة دخلت على خط قضية هذا الفيديو، الذي يعود تصويره إلى تسعة أشهر مضت.
وأوضح المتحدث نفسه أن المصالح الأمنية في مدينة العرائش تستمع إلى أم الطفلة، ووالدها، بالإضافة إلى شقيقها، وعبر عن استنكاره لما ارتكتبه الأم في حق طفلتها، مؤكدا أن ما فعلته فظيع، ويستوجب المتابعة.
إلى ذلك، أظهر شريط الفيديو المذكور، الذي لا تتجاوز مدته دقيقتين، امرأة تعذب طفلتها أمام أنظار أطفال آخرين، يبدو أنهم أشقاؤها.
وحاولت الطفلة الضحية في الفيديو استعطاف والدتها، لكن هذه الأخيرة كانت مصرة على تعذيبها، حيث عمدت على شل حركتها، وكيها عبر “شوكة”، على مستوى أنفها أمام صراخ طفلتها، وصدمة أطفال آخرين.
وتداول نشطاء مغاربة على نطاق واسع شريط الفيديو المذكور، الذي لا يعرف بعد لا تاريخ، ولا مكان توثيقه، منددين بما فعلته الأم في حق طفلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحادث وُثق قبل 9 أشهر.. فيديو أم تعذب طفلتها بالكي يستنفر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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