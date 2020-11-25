تونس.. فنانون معتصمون ويهددون بـ”إضراب جوع وحشي” للمطالبة بدعم وزارة الثقافة

يهدد فنانون تونسيون، معتصمون في مدينة الثقافة في تونس، بالإضراب عن الطعام كخطوة تصعيدية، مطالبين وزارة الثقافة بمساعدتهم في تجاوز الأزمة المادية، التي تسببت فيها جائحة كورونا.

ورفض الفنانون المعتصمون فض اعتصامهم، على الرغم من وعود تسليمهم منحة استثنائية، أعلنتها وزارة الثقافة التونسية، معتببرنها وعودا زائفة.

وأصدرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بياناً مشتركاً، يعبر عن “استيائهما الكبير لسياسة التسويف، والمماطلة، والهروب إلى الأمام دون أدنى مراعاة لوضعية الفنان”، حسب لغة البيان.

ولم تفلح وزارة الثقافة التونسية في امتصاص غضب الفنانين بوعود تقديم دعم مادي للعاملين في القطاع الثقافي، إد أعلنوا إمكانية اللجوء إلى “إضراب جوع وحشي” في حالة لم تحقق مطالبهم.