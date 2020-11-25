حريق مهول يأتي على سوق المتلاشيات “سمارة” بسلا -صور

اندلاع حريق مهول، ليلة أمس، بسوق المتلاشيات “السمارة”، في مدينة سلا، مسببا أضرارا مادية كبيرة.

وانتقل عامل سلا للوقوف على حجم الأضرار الذي تتسببها الحريق، كما حلت عناصر الوقاية المدنية للسيطرة على الحريق.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أسباب الحريق لاتزال غامضة، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة أسبابه.