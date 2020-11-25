حاكم دبي للمسؤولين العرب: لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مصر والسعودية بعد فوزهما في جائزة التميز الحكومي العربي.



كما دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسؤولين الحكوميين العرب إلى عدم التوقف عن تطوير مؤسساتهم لدعم استقرار العالم العربي وتطوير اقتصاده.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أطلقنا قبل حوالي العام جائزة للتميز الحكومي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية.. استقبلنا 5000 مشاركة حكومية بحثنا خلالها عن أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم.. واستثنينا الإمارات من المشاركة للحيادية.. واليوم نعلن النتائج".

وتابع: "أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي.. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة".

وتابع: "كما أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية.. رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية".

وأضاف: "نبارك للفائزين.. ونقول لكل من رشح ولم يفز استمر في التطوير.. ولكل المسؤولين الحكوميين العرب.. لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم.. استقرار عالمنا العربي.. وتطور اقتصاده.. وازدهار حياته.. وبناء مستقبل أبناءه.. كله بيدكم.. مهمتكم عظيمة.. وتاريخية.. ونسأل الله لكم التوفيق دائماً وأبداً".