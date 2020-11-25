شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تحبط مخططات “داعش” لشن هجمات في موسكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 58 ثانية - 1:08 مساءً, 25 نوفمبر 2020 م أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية، الأربعاء، أن سلطات الأمن أحبطت مخططات لهجمات إرهابية من جانب تنظيم “داعش” في منطقة موسكو. وقالت وكالة الإعلام الروسية إن قوات الأمن فككت خلية متشددة واعتقلت شخصا خطط لتنفيذ هجمات، كما ضبطت قنبلة بدائية الصنع.

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