'سناب شات' تطلق تقنية قد تمنحك مليون دولار يوميا

أطلق تطبيق "سناب شات" تقنية جديدة وصفت بأنها مقلدة ومقتبسة من "تيك توك"، قد تجعل المستخدمين يجنون مليون دولار أمريكي يوميا.
ووصفت تلك التقنية الجديدة بأنها مقتبسة من تطبيق "تيك توك" الشهير لنشر مقاطع الفيديو القصيرة.
وأوضحت "سناب شات" أن تلك التقنية ستمكن المستخدمين من مشاركة اللقطات أو القصص مع الأصدقاء عبر "سبوت لايت" ليشاهدها كل مستخدمي "سناب شات" وكسب المزيد من المتابعين.
ووعدت "سناب شات" بتقديم مكافآت تصل إلى مليون دولار يوميا، لزيادة شعبية تلك التقنية.
وقالت "سناب شات" "سنمنح مليون دولار يوميا طوال الفترة المتبقية من عام 2020، للمستخدمين، الذين ستتصدر لقطاتهم المنصة".
وتابعت "نعمل من خلال تلك المكافآت أن تساعد على تعزيز التفاعل عبر الميزة الجديدة، وجعلها منافس قوي في مجال نشر مقاطع الفيديو القصيرة".
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